صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوما میں جانیوالی طالبہ کالج میں داخلہ کا سن کر بیدار

  • عجائب دنیا
کوما میں جانیوالی طالبہ کالج میں داخلہ کا سن کر بیدار

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک طالبہ دل کے انفیکشن کی وجہ سے کوما میں چلی گئی تھی مگر وہ اس وقت اچانک جاگ گئی جب اس کے سامنے کالج میں داخلے کے خط کو لہرایا گیا۔

جی ہاں واقعی یہ عجیب واقعہ وسطی چین کے صوبے ہینان میں سامنے آیا۔11 جولائی کو 18 سالہ جیانگ چیننان بخار اور سینے میں کھچاؤ کی شکایت کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹروں نے دریافت کیا کہ جیانگ کو دل کے ورم کا سامنا ہے ۔ ڈاکٹروں کی تشخیص کے بعد جیانگ کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ کوما میں چلی گئی،کوما کے 8 ویں دن جیانگ کے والد کو کالج کا خط موصول ہوا وہ اس خط کو ہسپتال لے گئے اور بیٹی کو کہا کہ \\\'ہم سب بہت خوش ہیں، تمہیں یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے \\\'۔جیانگ کے والد کے مطابق انہوں نے اس موقع پر طالبہ کی آنکھوں کو حرکت کرتے دیکھا۔اگلے دن جیانگ کرشماتی طور پر جاگ گئی اور اپنے والدین سے ویڈیو کال پر بات کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا کا بھارت پر ٹیرف50فیصد،مودی کا چین جانیکا فیصلہ

پیوٹن اور امریکی ایلچی کے مذاکرات امریکی پابندیوں کا الٹی میٹم برقرار

بھارت میں انٹرنیٹ سنسر شپ ،ایلون مسک نے بھارتی حکومت پر مقدمہ دائرکردیا

دفاعی نظام کی فوری ترسیل بھارتی مشیر سلامتی روس پہنچ گئے

ایران :اسرائیل کیلئے جاسوسی داعش سے تعلق، ایٹمی سائنسدان سمیت2افراد کو پھانسی

غزہ:اسرائیلی بمباری ،فائرنگ ،مزید93افراد شہید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak