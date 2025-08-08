صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انگلینڈ میں ایک گھر سے 22انچ لمبا چوہا برآمد

لندن(نیٹ نیوز)انگلینڈ کے علاقے شمالی یارکشائر میں واقع ایک گھر سے 22 انچ لمبا چوہا برآمد ہوا ہے ۔یہ چوہا اپنی غیر معمولی جسامت کے باعث نہ صرف مقامی افراد بلکہ بین الاقوامی میڈیا کی بھی توجہ کا مرکز بن گیا۔

یہ واقعہ ریڈکار اینڈ کلیولینڈ کی بستی نورمینبی میں پیش آیا۔ چوہے کو ایک پیشہ ور پیسٹ کنٹرول اہلکار نے گھر سے پکڑا۔ چوہے کی لمبائی ناک سے دم تک 22 انچ ریکارڈ کی گئی جو عام چوہوں کے مقابلے میں دُگنی ہے ۔مقامی رہائشیوں کا کہنا تھا کہ یہ چوہا تو بالغ بلی سے بھی بڑا تھا۔ چوہے کی تصویر ایک کونسلر نے سوشل میڈیا پر شیئر کی جس پر لوگوں نے شدید ردِعمل دیا اور مقامی حکومت سے صفائی اور پیسٹ کنٹرول سروسز کی مزید بہتری کا مطالبہ کیا۔مقامی حکومت نے کچھ عرصہ پہلے پیسٹ کنٹرول کی مفت سروسز بند کر دی تھیں۔

 

