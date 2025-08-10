صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیادہ فرنچ فرائز کھانا ٹائپ 2ذیا بیطس میں اضافہ کر سکتا

  • عجائب دنیا
زیادہ فرنچ فرائز کھانا ٹائپ 2ذیا بیطس میں اضافہ کر سکتا

لاہور(نیٹ نیوز)ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ ہفتے میں تین یا چار بار سے زیادہ فرنچ فرائز کھانا ٹائپ 2 ذیا بیطس کے خطرات میں اضافہ کر سکتا ہے ۔۔

،عالمی محققین کی ایک ٹیم نے آلوؤں کی کھپت اور ٹائپ 2 ذیا بیطس کے خطرات کے درمیان تعلق جاننے کی کوشش کی۔تحقیق کے مطابق وہ لوگ جنہوں نے ہفتے میں کم از کم تین بار فرائز کھائے تھے ان میں بیماری کے خطرات میں 20 فی صد اضافہ پایا گیا۔ تاہم، سِکے ہوئے ، ابلے یا بھرتا بنے آلو کھانے والوں میں ایسے کوئی خطرات دیکھنے میں نہیں آئے ۔ ڈائیبیٹیز یو کے سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر فائے رائلے کا کہنا تھا کہ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ آلو اور ٹائپ 2 ذیا بیطس کے درمیان تعلق جتنا صاف دکھتا ہے اتنا ہے نہیں۔تقریباً چار دہائیوں تک محققین نے لوگوں کی غذا کے حوالے سے بار بار سروے کیے اور فالو اپ دورانیے کے دوران ٹائپ 2 ذیا بیطس کے 22 ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مایا خان کی وائرل ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین کی شدید تنقید

صحیفہ جبار خٹک نے اپنے نامناسب بیانات پر معافی مانگ لی

علیزے شاہ کی مبینہ بوائے فرینڈ کیساتھ ویڈیو وائرل

جشن آزادی:الحمرا میں 30فٹ لمبا،64فٹ چوڑا سبز پرچم آویزاں

چینی اداکار کی شو کے دوران وِگ اتر گئی

جینیفر لوپیز کو معروف برانڈ کے سٹور میں گھسنے سے روکدیا گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak