چین میں روبو ٹیکسی تعمیراتی گڑھے میں جا گری
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں خودکار روبو ٹیکسی تعمیراتی گڑھے میں گر گئی۔چین کے جنوب مغربی شہر چونگ کنگ میں روبو ٹیکسی سروس کی ایک خودکار گاڑی ایک گہرے تعمیراتی گڑھے میں گر گئی۔
جس وقت یہ حادثہ پیش آیا گاڑی میں ایک خاتون مسافر موجود تھی جو محفوظ رہیں۔رپورٹس کے مطابق خاتون مسافر کو مقامی رہائشیوں نے سیڑھی کی مدد سے بحفاظت باہر نکال لیا۔ ویڈیوز میں ایک سفید رنگ کی گاڑی، جس پر بائیڈو اپولو کا لوگو واضح ہے ، گڑھے کے نچلے حصے میں موجود دکھائی گئی۔ایک مقامی دکاندار نے بتایا کہ تعمیراتی مقام پر رکاوٹیں اور انتباہی نشانات موجود تھے ، تاہم یہ واضح نہیں کہ گاڑی ان حفاظتی اقدامات کو کیسے عبور کر گئی،روبوٹیکسی کے تعمیراتی گڑھے میں گر نے کی ویڈیوسوشل میڈیاپروائرل ہورہی ہے ۔