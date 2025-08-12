صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسان کو الہام، 11 کروڑ روپے غریب کو دے دئیے

  • عجائب دنیا
کسان کو الہام، 11 کروڑ روپے غریب کو دے دئیے

ڈبلن(نیٹ نیوز)آئرلینڈ میں ایک کسان نے دعویٰ کیا کہ اُسے الہام ہوا ہے کہ وہ اپنی دولت کا بڑا حصہ کسی ضرورت مند کو دے دے ۔۔

اس "الہامی پیغام" کے بعد کسان نے تقریباً 4 لاکھ ڈالرز (11 کروڑ پاکستانی روپے ) ایک غریب شخص کو عطیہ کر دئیے ۔یہ واقعہ سوشل میڈیا اور مقامی میڈیا میں کافی توجہ کا مرکز بنا ہے ۔یہ واقعہ کافی دلچسپ اور غیر معمولی ہے ۔ کسان نے بتایا کہ اُسے ایک روحانی الہام ہوا جس میں کہا گیا کہ وہ اپنی دولت کا بڑا حصہ کسی غریب یا ضرورت مند کو عطیہ کر دے ۔کسان نے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے اتنی بڑی رقم ایسے شخص کو دے دی جو مالی طور پر شدید مشکلات میں تھا۔کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی رقم دینا مالی مستقبل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے ، خاص طور پر اگر بغیر کسی قانونی مشورے کے کیا جائے ۔

 

