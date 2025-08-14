صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرینر کو پالتو وہیل نے کھا لیا،وائرل ویڈیو کی حقیقت عیاں

  • عجائب دنیا
ٹرینر کو پالتو وہیل نے کھا لیا،وائرل ویڈیو کی حقیقت عیاں

کچھ دنوں سے انسٹاگرام، ٹوئٹر اور ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو نے دھوم مچا رکھی ہے ، جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک وہیل ٹرینر، جیسکا ریڈکلف، اپنی ہی سدھائی ہوئی کلر وہیل کے ہاتھوں ہلاک ہوگئی۔

ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ لائیو پرفارمنس کے دوران ٹرینر کا توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ پانی میں جا گرتی ہے ۔ بعض کلپس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ وہیل مچھلی اسے مکمل طور پر نگل لیتی ہے لیکن اب اس کی حقیقت سامنے آچکی ہے ۔ متعدد عالمی میڈیا اداروں نے تصدیق کی کہ یہ ویڈیو مکمل طور پر جعلی ہے اور اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کی گئی ہے ۔تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ویڈیو میں دکھائی گئی جگہ حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتی، اور نہ ہی جیسکا ریڈکلف نامی کوئی ٹرینر دنیا میں موجود ہے ۔ یعنی یہ پوری کہانی محض سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی ایک من گھڑت تخلیق ہے ، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak