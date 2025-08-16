صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعمیراتی مشینوں کے رومیو جولیٹ کے کردار پرسب حیران

  • عجائب دنیا
تعمیراتی مشینوں کے رومیو جولیٹ کے کردار پرسب حیران

ایسٹونیا(نیٹ نیوز)ایسٹونیا میں ایک انوکھا اور مزاحیہ مظاہرہ دیکھنے کو ملا جہاں تعمیراتی مشینوں نے مشہور رومانوی کہانی رومیو اینڈ جولیٹ کا منظر پیش کر کے سب کو حیران اور محظوظ کر دیا۔

مقامی میڈیا کے مطابق یہ پرفارمنس ایک کنسٹرکشن فیسٹیول کے دوران ہوئی۔دو بڑی کرین نما کھدائی کرنے والی مشینوں (Excavators) کو ایسے سجایا گیا جیسے وہ اسٹیج کے فنکار ہوں۔مشینوں کے بازوؤں اور بکٹ کو ہلانے اور چھونے سے انہوں نے رومیو اور جولیٹ کے مشہور \"بالکنی سین\" کی نقل کی۔پس منظر میں رومانوی موسیقی چل رہی تھی، اور تماشائی قہقہے لگاتے اور ویڈیوز بناتے رہے ۔یہ آئیڈیا فن اور انجینئرنگ کو جوڑنے کی ایک تخلیقی کوشش تھی، اور سوشل میڈیا پر ویڈیو تیزی سے وائرل ہورہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ون ویلنگ، نا جائز اسلحہ، ہوائی فائرنگ پر10ملزم گرفتار

8سالہ بچے سے اغواکے بعد زیادتی کی کوشش، تشدد

نواں کوٹ، شہری فائرنگ سے شدیدزخمی ،ملزم گرفتار

جھوٹی کال کرنے والاشہری گرفتار

جواں سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر گھر سے اغوا کر لیا

کمالیہ: جواں سالہ لڑکی اغوا ، مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak