تعمیراتی مشینوں کے رومیو جولیٹ کے کردار پرسب حیران
ایسٹونیا(نیٹ نیوز)ایسٹونیا میں ایک انوکھا اور مزاحیہ مظاہرہ دیکھنے کو ملا جہاں تعمیراتی مشینوں نے مشہور رومانوی کہانی رومیو اینڈ جولیٹ کا منظر پیش کر کے سب کو حیران اور محظوظ کر دیا۔
مقامی میڈیا کے مطابق یہ پرفارمنس ایک کنسٹرکشن فیسٹیول کے دوران ہوئی۔دو بڑی کرین نما کھدائی کرنے والی مشینوں (Excavators) کو ایسے سجایا گیا جیسے وہ اسٹیج کے فنکار ہوں۔مشینوں کے بازوؤں اور بکٹ کو ہلانے اور چھونے سے انہوں نے رومیو اور جولیٹ کے مشہور \"بالکنی سین\" کی نقل کی۔پس منظر میں رومانوی موسیقی چل رہی تھی، اور تماشائی قہقہے لگاتے اور ویڈیوز بناتے رہے ۔یہ آئیڈیا فن اور انجینئرنگ کو جوڑنے کی ایک تخلیقی کوشش تھی، اور سوشل میڈیا پر ویڈیو تیزی سے وائرل ہورہی ہے ۔