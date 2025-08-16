صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’پیاس ‘‘ذیابیطس کی پہلی علامت جو علامت نہیں سمجھی جاتی

  • عجائب دنیا
’’پیاس ‘‘ذیابیطس کی پہلی علامت جو علامت نہیں سمجھی جاتی

لاہور(نیٹ نیوز)ذیابیطس کی سب سے پہلی علامت جو اکثر لوگ علامت ہی نہیں سمجھتے وہ ہے پیاس۔ماہرین کے مطابق بہت زیادہ پیاس لگنا اور بار بار پیشاب آنا ذیابیطس کی سب سے پہلی علامت ہے ۔

تاہم اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ ہوتی ہے ،جب خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو گردے اسے فلٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے لیے زیادہ پانی درکار ہوتا ہے ۔ نتیجے میں جسم زیادہ پانی مانگتا ہے اور پیاس زیادہ لگتی ہے ۔علاوہ ازیں گردے زیادہ پیشاب بناتے ہیں اور بار بار واش روم جانا پڑتا ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس ابتدائی تبدیلی کو ذیابیطس کی وارننگ کے بجائے ایک معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے علاج و معالجے میں دیر ہوجاتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ایشیا ہاکی کپ: پاکستان کا بھارت نہ جانے کا قوی امکان

قازقستان اوپن تائیکوانڈو:نعمان ، حمزہ عمر کا کانسی کا تمغہ

ٹین پن باؤلنگ چیمپئن شپ ،مینز سنگلز کا ٹائٹل غضنفر بلال کے نام

سیپاک ٹاکرا چیمپئن شپ ،بوائز ایونٹ میں کراچی کلب فاتح

گرینڈ ماسٹر ڈاکٹر وسیم طائی کوایکسیلینسی ایوارڈ سے نوازاگیا

10 سالہ برطانوی لڑکی نے شطرنج کے کھیل میں نئی تاریخ رقم کردی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak