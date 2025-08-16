صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکاٹ لینڈ :سماعت کو بہتر کرنے والا سمارٹ چشمہ تیار

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)سکاٹ لینڈ میں سائنس دانوں نے آرٹیفیشل انٹیلی جنس سے چلنے والا چشمہ تیار کیا ہے جو اس کو پہننے والے کی قوتِ سماعت کو بڑھا دیتا ہے ۔چشمے میں ایک کیمرا نصب ہے جو ہونٹوں کی حرکت کو گفتگو میں بدلتا ہے ۔

 یہ اسمارٹ چشمہ سماعت کے مسائل سے دوچار افراد یا شور کے ماحول میں موجود کسی فرد کو صاف آواز پہنچاتا ہے ۔ہیریئٹ واٹ یونیورسٹی، ایڈنبرا یونیورسٹی، نیپیئر یونیورسٹی اور اسٹرلنگ یونیورسٹی کے سائنس دانوں کی مشترکہ کوشش سے بنائے گئے اس چشمے کی ٹریننگ واشنگ مشین اور ٹریفک کے شور جیسے شور کے مختلف نمونوں کے حوالے سے کی گئی ہے ۔محققین پُر امید ہیں کہ یہ نئے اسمارٹ گلاسز برطانیہ میں سماعت کے شدید مسائل سے دوچار 12 لاکھ سے زائد افراد کو گفتگو کرنے میں آسانی فراہم کر سکتے ہیں۔

 

