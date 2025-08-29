صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آن لائن منگوائے سینڈوچ سے پلاسٹک کا دستانہ نکل آیا

  • عجائب دنیا
آن لائن منگوائے سینڈوچ سے پلاسٹک کا دستانہ نکل آیا

نوئیڈا (نیٹ نیوز)بھارتی شہر نوئیڈا میں ایک صارف کے آن لائن فوڈ ڈیلیوری ایپ کے ذریعے منگوائے گئے سینڈوچ میں سے پلاسٹک کا دستانہ نکل آیا۔صارف ستیش سراوگی نے ایکس پر تصویر شیئر کی جس میں واضح طور پر سینڈوچ سلائسز کے درمیان ایک ڈسپوزیبل پلاسٹک کا دستانہ موجود ہے۔

ستیش نے اپنے آرڈر کا سکرین شاٹ بھی ساتھ پوسٹ کیا اور لکھا کہ میں نے سینڈوچ آرڈر کیا اور اس کے اندر دستانہ ملا! یہ ناقابلِ قبول اور سنگین مسئلہ ہے ، براہِ کرم فوراً تحقیقات کریں۔یہ سینڈوچ دہلی این سی آر کی مشہور فوڈ چین سے آرڈر کیا گیا تھا ۔واقعے کے بعد آن لائن فوڈ ڈیلیوری ایپ نے فوری معذرت کی اور کہا کہ براہِ کرم ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ ہم اس معاملے کو ریستوران کے ساتھ اٹھا سکیں۔دوسری جانب فوڈ چین نے بھی کہا کہ کوالٹی ایشورنس ٹیم کے ساتھ فوری تحقیقات شروع کردی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

سچا پیار ابھی تک ہوا ہی نہیں،سلمان خان کا انکشاف

سابق شوہر کے ہمراہ بیٹی کی پرورش کیلئے انا قربان کرنا پڑی:سائرہ یوسف

محبت نہیں کرتی، آج کا مرد وہ نہیں جو چاہتی ہوں:کومل میر

بولڈ ڈرامے پی ٹی وی پر نشر ہونا درست نہیں:محسن گیلانی

مداح کی بدتمیزی پر نمرہ مہرا لائیو کنسرٹ کے دوران برہم

بھارتی اداکارہ لکشمی مینن پر اغوا و تشدد کا مقدمہ درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak