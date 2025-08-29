آن لائن منگوائے سینڈوچ سے پلاسٹک کا دستانہ نکل آیا
نوئیڈا (نیٹ نیوز)بھارتی شہر نوئیڈا میں ایک صارف کے آن لائن فوڈ ڈیلیوری ایپ کے ذریعے منگوائے گئے سینڈوچ میں سے پلاسٹک کا دستانہ نکل آیا۔صارف ستیش سراوگی نے ایکس پر تصویر شیئر کی جس میں واضح طور پر سینڈوچ سلائسز کے درمیان ایک ڈسپوزیبل پلاسٹک کا دستانہ موجود ہے۔
ستیش نے اپنے آرڈر کا سکرین شاٹ بھی ساتھ پوسٹ کیا اور لکھا کہ میں نے سینڈوچ آرڈر کیا اور اس کے اندر دستانہ ملا! یہ ناقابلِ قبول اور سنگین مسئلہ ہے ، براہِ کرم فوراً تحقیقات کریں۔یہ سینڈوچ دہلی این سی آر کی مشہور فوڈ چین سے آرڈر کیا گیا تھا ۔واقعے کے بعد آن لائن فوڈ ڈیلیوری ایپ نے فوری معذرت کی اور کہا کہ براہِ کرم ہمیں کچھ وقت دیں تاکہ ہم اس معاملے کو ریستوران کے ساتھ اٹھا سکیں۔دوسری جانب فوڈ چین نے بھی کہا کہ کوالٹی ایشورنس ٹیم کے ساتھ فوری تحقیقات شروع کردی ہیں۔