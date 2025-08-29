صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مراکش، انوکھے ڈائنو سار کا اب تک کا قدیم فوسل دریافت

برمنگھم (نیٹ نیوز)مراکش سے انوکھے ڈائنو سار کی نئی نسل کا اب تک کا قدیم ترین فوسل دریافت کر لیا گیا۔مراکش کے اطلس پہاڑوں سے دریافت ہونے والے ایک ڈائنوسار کے فوسل نے ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔۔۔

 تقریباً 16 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے کے دور (جوراسک پیریڈ) سے تعلق رکھنے والے اس ڈائنوسار کو سپیکو میلس کا نام دیا گیا ہے ۔یہ ڈائنوسار تقریباً 13 فٹ لمبا اور ایک سے دو ٹن وزنی تھا اور مشہور اینکائلوسار گروپ سے تعلق رکھتا تھا۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف برمنگھم کے ماہر رکچرڈ بٹلر کے مطابق سپیکومیلس کی آرمر نہایت عجیب اور حیران کن ہے ، ایسی کہ دنیا میں کسی اور جانور میں کبھی نہیں دیکھی گئی، اس جسم پر ایک میٹر تک لمبے نوکیلے کانٹے نکلے ہوئے تھے ۔2022ء اور 2023ء میں ملنے والے فوسلز سے اس ڈائنوسار کے جسم کے بڑے حصے کی ساخت سامنے آئی۔

 

