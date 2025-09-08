صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسانی دماغ فائدے کی نسبت نقصان سے زیادہ کیوں ڈرتا ہے

  • عجائب دنیا
انسانی دماغ فائدے کی نسبت نقصان سے زیادہ کیوں ڈرتا ہے

لاہور(نیٹ نیوز)حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ انسانی دماغ نقصان کے امکان پر فائدے کے مقابلے میں زیادہ شدید ردعمل ظاہر کرتا ہے ۔ تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ انسانی دماغ میں ایک مخصوص نظام موجود ہوتا ہے۔۔۔

 جو انسان کو نقصان سے بچنے کے لیے زیادہ محتاط بناتا ہے ، جب کہ فائدہ حاصل کرنے کے مواقع پر وہ نسبتاً کم ردعمل ظاہر کرتا ہے ۔تحقیق کے مطابق جب انسان کو لگتا ہے کہ اسے نقصان ہو سکتا ہے تو دماغ کا ایک حصہ، جسے امیگڈیلہ کہا جاتا ہے ، فوراً زیادہ سرگرم ہو جاتا ہے ، یہ حصہ دراصل دماغ میں ایک الرٹ سسٹم کی طرح کام کرتا ہے جو خطرے کا سگنل دیتا ہے ۔اس دوران دماغ کے خلیے اپنا انداز بدل لیتے ہیں اور انسان کو زیادہ محتاط بنا دیتے ہیں ۔تاہم اس کے برعکس جب معاملہ فائدہ حاصل کرنے کا ہو تو دماغ اتنی شدت سے ردعمل نہیں دیتا، اسی لیے لوگ اکثر فائدے کے مواقع سے محروم ہو جاتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

لندن:فلسطین کے حق میں مظاہرہ،890افراد گرفتار،غزہ میں مزید 64شہید

یوٹرن:بھارت سے تعلقات بہت خاص ،مودی ہمیشہ دوست رہیں گے :ٹرمپ

ایک ارب ڈالر کی کشتی پہلا سفر کرتے ہی 15 منٹ میں سمندر برد

روس کا یوکرین پر سب سے بڑا فضائی حملہ، 5ہلاک ،25زخمی

20 سے 25 ممالک ایٹمی طاقت بن سکتے :سربراہ آئی اے ای اے

جاپانی وزیراعظم مستعفی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تاریخ کی دلدل
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریائوں کی واپسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ڈنڈا‘ انڈا اور امرود
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور این ایف سی ایورڈ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عزیمت اور استقامت کے بے مثال الفاظ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
جغرافیے اورنظریے کا تحفظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak