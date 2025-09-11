صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب کے صحرائے العلا میں ’’مچھلی ‘‘ کیسے پہنچ گئی

  • عجائب دنیا
ریاض(نیٹ نیوز)سعودی عرب کے سنہرے ریتیلے صحرائے العلا میں ایک دلچسپ عجوبہ موجود ہے ۔صحرائے العلا میں موجود حیرت انگیز قدرتی نشانات میں 200 میٹر طویل مچھلی نما والا ایک دلچسپ عجوبہ بھی شامل ہے۔۔۔

 جسے ‘فش راک آف وادی الفن’ کے نام سے جانا جاتا ہے ۔اب سوال یہ اُٹھتا ہے کہ صحرائے العلا میں ایک بڑی مچھلی کیسے آئی؟رائل کمیشن فار العلا کے مطابق، مچھلی جیسی یہ شکل 500 ملین سال قبل قدیم دریائی نظاموں سے کٹاؤ کے ذریعے بنائی گئی تھی اس وقت یہ زمین براعظم گونڈوانا کا حصہ تھی۔ مچھلی کی طرح نظر آنے والے اس عجوبے نے 2022ء میں اس وقت لوگوں کی توجہ حاصل کی جب سعودی فوٹوگرافر خالد العنزی نے ڈرون کیمرے سے اس کی دلکش تصاویر لیں اور اسے صحرائی مچھلی کا نام دیا۔ 

 

