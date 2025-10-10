صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ کے پچھلے حصے کو کاٹا کیوں جاتا ہے ،وجہ جانئے

  • عجائب دنیا
کوٹ کے پچھلے حصے کو کاٹا کیوں جاتا ہے ،وجہ جانئے

لاہور(نیٹ نیوز)سوٹ جیکٹ جسے عام طور پر کوٹ کہا جاتا ہے اور اسے تقریباََ دنیا کے تمام ممالک میں ہی پہنا جاتا ہے ۔اس کوٹ کا ایک خاص ڈیزائن ہے جسے دنیا بھر میں فالو کیا جاتا ہے اور اس کے ڈیزائن میں ایک عجیب سا فیچر ‘سوٹ وینٹ’ بھی شامل ہے ۔دراصل کوٹ کے پچھلے حصے پر ایک یا دو جگہ کٹس لگائے جاتے ہیں۔

جنہیں سوٹ وینٹ کہا جاتا ہے ،کوٹ کو پیچھے سے کاٹنے کا رجحان اس عہد میں شروع ہوا تھا جب لوگ گھڑ سواری کے عادی تھے ۔اس زمانے میں لوگوں کو اس طرح کا کوٹ پہن کر نقل و حرکت کرنے میں آسانی ہوتی تھی اور گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد یہ خطرہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوٹ پھٹ جائے گا۔آج کے دور میں اس فیچر کو برقرار رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے چلنے پھرنے یا بیٹھنے کے دوران کوٹ تنگ ہونے کا احساس نہیں ہوتا اور پینٹ کی جیبوں تک رسائی بھی آسان ہوتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

عمر ایک نمبر،اظہر محمود نے آصف آفریدی پر تنقید رد کر دی

ویمنز ورلڈ کپ،جنوبی افریقا نے بھارت سے یقینی جیت چھین لی

ہمسٹرنگ انجری ، افریقی بالر کویونا مافاکاپاکستان کیخلاف سیریز سے باہر

ایشین کپ فٹبال کوالیفائرز ،پاک افغانستان میچ ڈرا

مچل سٹارک 11سال بعد بی بی ایل میں واپسی کو تیار

گوگل جیمنائی اب پچ رپورٹ پیش کرنے لگا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak