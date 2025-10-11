بیٹ مین کی اشیا جمع کرنے کے شو ق سے ورلڈ ریکارڈ بن گیا
نیویارک (نیٹ نیوز)امریکی ریاست انڈیانا کی 22 سالہ میگن پیئرس نے بیٹ مین کے مشہور ولن جوکر سے متعلق اشیاء جمع کرنے کا شوق ایسا نبھایا کہ وہ گنیز ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بن گئیں۔میگن کے پاس اس وقت 2318لائسنس یافتہ اشیا موجود ہیں۔۔۔
جس میں ایکشن فیگرز، کامکس، سکیٹ بورڈ، 1966 کے دودھ کے ڈھکن اور جوکر تھیم والے رولر بلیڈز تک شامل ہیں۔میگن نے بتایا کہ میں نے یہ شوق مڈل سکول کے زمانے میں شروع کیا تھا، بعد میں کووِیڈ 19 کی وبا کے دوران میں نے اپنی کلیکشن کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کیں، جہاں سے مجھے گنیز ورلڈ ریکارڈ کیلئے درخواست دینے کا حوصلہ ملا۔میگن کی یہ دلچسپی ناصرف ریکارڈ کا باعث بنی بلکہ انہیں جوکر فین کمیونٹی میں شہرت بھی ملی اور ان کی ملاقات اداکار مارک ہیمل سمیت کئی دیگر قریبی مداحوں سے ہوئی۔