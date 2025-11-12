صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھلکے والی مونگ پھلی کھانا دماغی افعال،یادداشت کیلئے بہتر

  • عجائب دنیا
ایمسٹر ڈیم(نیٹ نیوز)چھلکوں کے ساتھ مونگ پھلی کھانے سے دماغی افعال اور یادداشت میں نمایاں بہتری آتی ہے ۔یہ بات نیدر لینڈز میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔Maastricht یونیورسٹی میڈیکل سینٹر کی تحقیق میں 60 سے 75 سال کی

عمر کے 31 صحت مند افراد کو شامل کیا گیا تھا۔ان افراد کو 16 ہفتوں تک روزانہ 60 گرام مونگ پھلی کا استعمال کرایا گیا۔نتائج سے معلوم ہوا کہ ان افراد کے دماغ میں خون کے بہاؤ میں 3.6 فیصد اور یادداشت میں 5.8 فیصد اضافہ ہوا۔دماغی افعال میں بہتری کے ساتھ ساتھ ان افراد کے بلڈ پریشر کی سطح میں بھی کمی دیکھنے میں آئی۔تحقیق کے مطابق مونگ پھلی کھانے سے دماغ کے مختلف حصوں تک خون کا بہاؤ بڑھتا ہے اور یہ حصے دماغی افعال اور یادداشت کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ طویل عرصے تک چھلکوں کے ساتھ مونگ پھلی کا استعمال دماغی صحت کیلئے مفید ثابت ہوتا ہے ۔

 

