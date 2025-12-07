صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وقت سے پہلے آنیکی عادت، خاتون ملازمت سے فارغ

  • عجائب دنیا
وقت سے پہلے آنیکی عادت، خاتون ملازمت سے فارغ

میڈرڈ(نیٹ نیوز)ہسپانوی خاتون کو آفس جلدی پہنچنے پر جاب سے فارغ کردیا گیا۔سپین کے شہر الیکانٹے کی ڈیلیوری کمپنی میں ملازمت کرنیوالی خاتون روزانہ صبح 6:45 سے 7:00 بجے کے درمیان اپنے آفس پہنچ جایاکرتی تھی، حالانکہ خاتون اور ادارے کے درمیان ہوئے کنٹریکٹ کے مطابق خاتون ورکر کی ملازمت صبح 7:30 بجے شروع ہونا تھی ،خاتون کو آفس کی جانب سے وارننگ دی جاتی رہی لیکن اس نے اس وارننگ کو نظر انداز کرکے اسی طرح جلد آفس پہنچنا جاری رکھا۔

جس کے بعد رواں برس خاتون کے باس نے تنگ آکر اس عمل کو ‘ سنگین بدتمیزی ’ قرار دیتے ہوئے ملازمت سے فارغ کردیا جس کے بعد خاتون نے اپنی کمپنی کیخلاف مقدمہ درج کروادیا ۔عدالت میں باس نے بتایا خاتون کے جلدی آفس پہنچنے پر ان کے پاس کرنے کو کوئی کام موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ کمپنی کے ساتھ تعاون پر رضامند نہیں تھیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ترکیہ پاکستان میں جنگی ڈرون فیکٹری قائم کرنا چاہتا ہے :امریکی جریدے کا دعویٰ

اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا تک غزہ جنگ بندی نا مکمل:قطر

جنوبی شام میں غیر فوجی زون کا اسرائیلی مطالبہ خطرناک:شامی صدر

بھارت میں بابری مسجد کی شہادت کو 33 سال بیت گئے

یونان :تارکین کی کشتی ڈوب گئی، 17 لاشیں بر آمد،مزید ہلاکتوں کا خدشہ

انڈونیشیا:سیلاب ، ہلاکتیں، 900 سے متجاوز ،410افراد تاحال لاپتا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak