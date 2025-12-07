وقت سے پہلے آنیکی عادت، خاتون ملازمت سے فارغ
میڈرڈ(نیٹ نیوز)ہسپانوی خاتون کو آفس جلدی پہنچنے پر جاب سے فارغ کردیا گیا۔سپین کے شہر الیکانٹے کی ڈیلیوری کمپنی میں ملازمت کرنیوالی خاتون روزانہ صبح 6:45 سے 7:00 بجے کے درمیان اپنے آفس پہنچ جایاکرتی تھی، حالانکہ خاتون اور ادارے کے درمیان ہوئے کنٹریکٹ کے مطابق خاتون ورکر کی ملازمت صبح 7:30 بجے شروع ہونا تھی ،خاتون کو آفس کی جانب سے وارننگ دی جاتی رہی لیکن اس نے اس وارننگ کو نظر انداز کرکے اسی طرح جلد آفس پہنچنا جاری رکھا۔
جس کے بعد رواں برس خاتون کے باس نے تنگ آکر اس عمل کو ‘ سنگین بدتمیزی ’ قرار دیتے ہوئے ملازمت سے فارغ کردیا جس کے بعد خاتون نے اپنی کمپنی کیخلاف مقدمہ درج کروادیا ۔عدالت میں باس نے بتایا خاتون کے جلدی آفس پہنچنے پر ان کے پاس کرنے کو کوئی کام موجود نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ کمپنی کے ساتھ تعاون پر رضامند نہیں تھیں ۔