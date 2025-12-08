صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مگرمچھ کا شہری آبادی میں دھرنا، ٹریفک جام کردی

  • عجائب دنیا
فلوریڈا(نیٹ نیوز)امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک بڑا مگرمچھ اچانک شہری آبادی کے علاقے میں آپہنچا اور سڑک کے درمیان لیٹ کر ٹریفک جام کردی۔

واقعہ سیراسوٹا کاؤنٹی میں پیش آیا، جہاں مگرمچھ کی آمد سے نہ صرف گاڑیاں رُک گئیں بلکہ دیکھنے والوں کی بھی بڑی تعداد جمع ہوگئی۔ پولیس نے کافی کوشش کے بعد مگرمچھ کو قابو کیا اور ٹرک کے ذریعے اسے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ بعد ازاں اسے جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔فلوریڈا فش اینڈ وائلڈ لائف کمیشن کا کہنا ہے کہ موسم اور درجہ حرارت کے بدلنے کے باعث مگرمچھ اکثر آبادی کی طرف آجاتے ہیں، کیونکہ وہ سورج کی گرمی پر انحصار کرتے ہیں۔کمیشن نے مزید بتایا کہ ریاست میں پکڑا جانے والا سب سے بڑا مگرمچھ 14 فٹ اور ساڑھے تین انچ لمبا تھا، جسے جھیل واشنگٹن کے علاقے سے نکالا گیا تھا۔

