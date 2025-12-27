صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا میں چکن ونگ کھانے کا سب سے بڑا مقابلہ

  • عجائب دنیا
نیویارک سٹی(نیٹ نیوز)امریکا میں 499 افراد نے چکن ونگ کھانے کے مقابلے میں شریک ہو کر گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ریاست نیویارک کے شہر بُفالو کے کنونشن سینٹر میں منعقد ہونے والی ایک سالانہ تقریب میں چکن ونگ کھانے کے سب سے بڑے مقابلے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔امریکی میڈیا کے مطابق مقابلے میں 499 افراد نے شریک ہو کر 397 افراد کا ریکارڈ توڑا جو 2018 میں ایمازون ویب سروسز نے بنایا تھا۔امریکی میڈیا کے مطابق تازہ ترین ریکارڈ کی تصدیق کے لیے گنیز ورلڈ ریکارڈز کا ایک اہلکار موقع پر موجود تھا۔ریکارڈ بنانے کی اس کوشش سے اکٹھا کی گئی رقم کو ہورائزن ہیلتھ سروسز کے ٹِین مینٹل ہیلتھ پروگرام کو عطیہ کر دیا گیا۔

 

