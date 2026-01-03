صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریخ پر پانی سے بننے والے 8غاروں کی دریافت

  • عجائب دنیا
مریخ پر پانی سے بننے والے 8غاروں کی دریافت

بیجنگ (نیٹ نیوز)چینی سائنس دانوں کی ایک تازہ سائنسی پیش رفت نے مریخ کے بارے میں ہمارے تصورات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔۔۔۔

سرخ سیارے کے شمالی علاقے ہیبرس ویلیز میں آٹھ ایسے غاروں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ وہ کبھی زیرِ زمین پانی کی وجہ سے وجود میں آئے تھے ۔ اگر یہ نتیجہ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ مریخ پر پانی سے بننے والے غاروں کی پہلی معلوم مثال ہوگی۔ارتھ سکائی آرگنائزیشن کے مطابق اب تک مریخ پر جتنے بھی غار دریافت ہوئے تھے ، ان کی تشکیل کو آتش فشانی سرگرمیوں سے جوڑا جاتا رہا ہے ، مگر یہ نئی دریافت اس سوچ سے ہٹ کر ہے ۔ محققین کے مطابق ان غاروں کی ساخت زمین پر پائے جانے والے کارسٹ غاروں سے مشابہ ہے ، جو عام طور پر چونے یا دیگر حل پذیر چٹانوں کے پانی میں گھلنے سے بنتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بشریٰ انصاری اور فیروز خان بارے گمراہ کن خبروں پر اسما عباس برہم

کبھی کوئی کاسمیٹک سرجری نہیں کروائی:آمنہ شیخ

سٹرینجر تھنگز کا پاکستانی ورژن؟ کرداروں کی مشرقی لباس میں تصاویر وائرل

لوگ اب کامیڈی کے بجائے فحاشی پر ہنستے ہیں:بشریٰ انصاری

ضرار خان دلہنیا گھر لے آئے ، ویڈیوز کا چرچا عام

جنگجو ہیرو لالہ سدھیر کی 29ویں برسی 19جنوری کو منائی جائے گی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak