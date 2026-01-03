تین ملکی انڈر19سیریز ،پاکستان نے افغانستان کو شکست دیدی
پاکستان نے 50اوورز میں9وکٹوں پر238رنز بنائے ،افغانستان کی ٹیم جواب میں30اعشاریہ2اوورز میں105رنز بناکر آؤٹ سمیر منہاس نے 6 چوکوں کی مدد سے 56 رنز سکور کئے ،عمر زیب نے عمدہ بولنگ کرتے ہوئے 31 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان انڈر19 نے سمیر منہاس کی نصف سنچری اور عمرزیب کی پانچ وکٹوں کی عمدہ کارکردگی کے نتیجے میں افغانستان انڈر 19 کو تین ملکی ون ڈے سیریز میں 133 رنز سے شکست دے دی۔اس جیت کے ساتھ ہی گرین شرٹس نے فائنل میں جگہ بنالی جو6 جنوری کو زمبابوے انڈر 19 کے خلاف کھیلا جائے گا ۔ اس سے قبل پاکستان ٹیم کل اپنا آخری لیگ میچ زمبابوے انڈر 19 کے خلاف کھیلے گی۔اس سیریز میں یہ پاکستان انڈر 19 کی دوسری کامیابی ہے ۔ اس سے قبل گرین شرٹس نے افغانستان ہی کے خلاف میچ دلچسپ مقابلے کے بعد ایک وکٹ سے جیتا تھا جبکہ زمبابوے کے خلاف اس کا میچ بارش کی نذر ہوگیا تھا۔
سن رائز سپورٹس کلب میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور50 اوورز میں 9 وکٹوں پر 238 رنز بنائے ۔افغانستان کی ٹیم جواب میں 30 اعشاریہ 2 اوورز میں 105 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔پاکستان کی اننگز میں سمیر منہاس نے 6 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 56 رنز سکور کیے ۔ عثمان خان نے 43 اور علی حسن بلوچ نے 39 رنز کی اننگز کھیلی۔ ایک موقع پر پاکستان کا سکور دو وکٹوں پر 166 رنز تھا تاہم آخری سات وکٹیں سکور میں 63 رنز کا اضافہ کرکے گرگئیں۔افغانستان کی طرف سے سلمان خان احمد زئی اور زیت اللہ شاہین نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔افغانستان کی اننگز میں کپتان محبوب خان 29 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے ۔ فاسٹ بولر عمر زیب نے عمدہ بولنگ کرتے ہوئے 31 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔مومن قمر اور احمد حسین نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔