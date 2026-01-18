صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودیہ،1800سال قبل حنوط شدہ چیتوں کی باقیات برآمد

  • عجائب دنیا
سعودیہ،1800سال قبل حنوط شدہ چیتوں کی باقیات برآمد

ریاض(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے سعودی عرب کے شمالی علاقے سے حنوط شدہ چیتوں کی باقیات دریافت کر لیں۔ اس دریافت میں سات عدد ممی اور دیگر 54 چیتوں کی ہڈیاں شامل ہیں۔

شہر عرعر کے قریب ایک جگہ سے ملنے والی یہ باقیات 1800 برس سے پہلے کی ہیں۔ مردے کو گلنے سے بچانے کا عمل یعنی حنوط کا عمل صحرا کی مٹی جیسے ماحول میں قدرتی طور پر ہو سکتا ہے ۔دریافت ہونے والے ان نئے حنوط شدہ چیتوں کی آنکھیں گدلی تھیں جبکہ پیروں پر جھریاں تھیں جیسے خشک بھوسی ہو۔جرنل کمیونیکیشنز ارتھ اینڈ انوائرنمنٹ میں شائع ہونے والی نئی تحقیق کے مطابق محققین کو اس متعلق علم نہیں کہ ان چیتوں کو کس طرح حنوط کیا گیا لیکن غار کے خشک ماحول اور مستحکم درجہ حرارت نے اس میں کردار ادا کیا ہوگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak