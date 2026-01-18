کم کیلوریز کیساتھ انسولین نہ بڑھانے والی قدرتی شکر تیار
بوسٹن(نیٹ نیوز)سائنسدانوں نے نئی قسم کی قدرتی شکر تیار کرنے کا مؤثر طریقہ دریافت کر لیا ہے جو کم کیلوریز ہونے کے ساتھ ساتھ انسولین کی سطح میں تیزی سے اضافہ نہیں کرتی اور عام چینی جیسا ہی ذائقہ رکھتی ہے ۔
یہ تحقیق امریکی یونیورسٹی ٹفٹس کے سائنسدانوں نے بائیوٹیک کمپنیوں کے اشتراک سے کی ہے ۔ تحقیق کے نتائج سائنسی جریدے سیل رپورٹ فیزیکل سائنس میں شائع ہوئے ہیں۔نئی قسم کی شکر ٹاگاٹوز کہلاتی ہے جو عام چینی کے مقابلے میں تقریباً 92 فیصد مٹھاس رکھتی ہے مگر اس میں کیلوریز صرف ایک تہائی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ شکر خون میں گلوکوز کی سطح کو زیادہ نہیں بڑھاتی جس کی وجہ سے یہ ذیابیطس اور انسولین سینسیٹیویٹی کے شکار افراد کے لیے ایک بہتر متبادل بن سکتی ہے ۔ٹاگاٹوز قدرتی طور پر پھلوں اور دودھ میں بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے جس کے باعث اس کی کمرشل پیداوار محدود ہے ۔