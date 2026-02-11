اپنی قسمت بدلنے کیلئے خاتون نے ٹریفک آئینے کا رخ بدل دیا
شنگھائی(نیٹ نیوز)شنگھائی میں ایک خاتون کو اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے اپنے گھر کے سامنے نصب ٹریفک آئینے کو بار بار ایڈجسٹ کیا، جس کے نتیجے میں علاقے میں کئی کار حادثات پیش آئے ۔ خاتون کا ماننا تھا کہ اس آئینے کی پوزیشن اس کی بدقسمتی اور صحت کے مسائل کی وجہ ہے ۔
خاتون نے ایک فینگ شوئی ماہر سے مشورہ کیا، جس نے بتایا کہ آئینہ اس کی زندگی پر منفی اثر ڈال رہا ہے ۔ خاتون اور اس کے شوہر نے اسے \"دیو ظاہر کرنے والا آئینہ\" قرار دیا، جو چینی اساطیر میں ایک ایسا آلہ ہے جو انسان کے روپ میں چھپے دیو کو ظاہر کرتا ہے ۔ انتظامیہ نے ایک دوسرا آئینہ نصب کر کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن خاتون نے بعد میں دوبارہ آئینوں کو ہلانا شروع کر دیا۔آخرکار پولیس کو اطلاع دی گئی اور خاتون کو خبردار کیا گیا کہ اگر اس کے عمل سے حادثات پیش آئے تو وہ ذمہ دار ٹھہرائی جا سکتی ہے ۔