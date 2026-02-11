صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اپنی قسمت بدلنے کیلئے خاتون نے ٹریفک آئینے کا رخ بدل دیا

  • عجائب دنیا
اپنی قسمت بدلنے کیلئے خاتون نے ٹریفک آئینے کا رخ بدل دیا

شنگھائی(نیٹ نیوز)شنگھائی میں ایک خاتون کو اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے اپنے گھر کے سامنے نصب ٹریفک آئینے کو بار بار ایڈجسٹ کیا، جس کے نتیجے میں علاقے میں کئی کار حادثات پیش آئے ۔ خاتون کا ماننا تھا کہ اس آئینے کی پوزیشن اس کی بدقسمتی اور صحت کے مسائل کی وجہ ہے ۔

خاتون نے ایک فینگ شوئی ماہر سے مشورہ کیا، جس نے بتایا کہ آئینہ اس کی زندگی پر منفی اثر ڈال رہا ہے ۔ خاتون اور اس کے شوہر نے اسے \"دیو ظاہر کرنے والا آئینہ\" قرار دیا، جو چینی اساطیر میں ایک ایسا آلہ ہے جو انسان کے روپ میں چھپے دیو کو ظاہر کرتا ہے ۔ انتظامیہ نے ایک دوسرا آئینہ نصب کر کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن خاتون نے بعد میں دوبارہ آئینوں کو ہلانا شروع کر دیا۔آخرکار پولیس کو اطلاع دی گئی اور خاتون کو خبردار کیا گیا کہ اگر اس کے عمل سے حادثات پیش آئے تو وہ ذمہ دار ٹھہرائی جا سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak