جائیداد، سونا، نقدی: بچہ پہلی سالگرہ پر لکھ پتی بن گیا
لاہور(نیٹ نیوز) ایک کمسن بچے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جسے پہلی سالگرہ پر ملنے والے تحائف نے ایسی مثال قائم کر دی جس کے لیے اکثر لوگ پوری زندگی محنت کرتے ہیں۔
بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر علی گڑھ سے تعلق رکھنے والے اس کمسن بچے کو پہلی سالگرہ پر ملنے والے تحائف میں ہائی وے پر واقع پلاٹ، 11 لاکھ روپے نقد اور سونے چاندی کے قیمتی تحائف شامل ہیں۔ بچے کی سالگرہ پر تحائف کا یہ سلسلہ صرف بچے تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کی والدہ کو 35 گرام سونے کا ہار اور دیگر زیورات بھی پیش کیے گئے ۔بچے کے اہلِ خانہ کی جانب سے رشتے داروں میں 101 ساڑھیاں اور 101 ملبوسات بھی تقسیم کیے گئے ۔یہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے والی ویڈیو ڈیڑھ لاکھ سے زائد ویوز حاصل کر چکی ہے ۔