امریکا:نیوکلیئر فیوژن کا عمل کرنے والا 12سالہ طالبعلم
ٹیکساس(نیٹ نیوز)امریکا کا ایک طالبِ علم 12 برس کی عمر میں نیوکلیئر فیوژن کا عمل کر کے گنیز ورلڈ ریکارڈ پر نظریں مرکوز کرلیں۔ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلاس کے طالبِ علم ایڈن مک ملن کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے منصوبے پر آٹھ برس کی عمر میں کام شروع کر دیا تھا پہلے نمونے پروٹو ٹائپس بنانے سے پہلے دو برس تک انہوں نے صرف نیوکلیئر فزکس پڑھی۔
انہوں کا کہنا تھا کہ اس متعلق اپنی والدہ کو مطمئن کرنے کے لیے انہیں محنت کرنی پڑی، ان کی والدہ پوچھا کرتی تھیں کہ اس میں کیا غلط ہو سکتا ہے اور کیسے غلط ہو سکتا ہے اور وہ اس بات کو یقینی بنانے کا کہتی تھیں کہ کچھ گڑ بڑ نہیں ہوگی۔بالآخر پروجیکٹ کی تکمیل نیوکلیئر فیوژن کا عمل ہونے کی صورت میں ہوئی۔ایڈن نے ریکارڈ کے لیے گنیز ورلڈ ریکارڈز میں جلد شواہد جمع کرائیں گے تاہم، اس وقت یہ ریکارڈ جیکسن اوسوالٹ کے پاس ہے ۔