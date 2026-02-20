صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی پی ایس سے رہنمائی نے گاڑی دلدل میں پھنسا دی

  • عجائب دنیا
لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ میں ایمازون کی ڈیلیوری وین جی پی ایس پر نقشہ دیکھتے دیکھتے دلدل میں پھنس گئی۔ یہ علاقہ برطانیہ کی وزارتِ دفاع کی شوٹنگ رینج کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ۔ایچ ایم کوسٹ گارڈ ساؤتھ اینڈ آن سی نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ اہلکاروں نے ٹیمز ایسچوئری میں چھ سو سال پرانے چھ میل طویل پیدل چلنے والے راستے دی بروم وے پر رسپانڈ کیا۔

ایمازون ڈرائیور جی پی ایس کی رہنمائی سے فاؤلنیس آئی لینڈ تک جانا چاہ رہا تھا لیکن غلطی سے ایسیکس گریٹ ویکرنگ میں موجود بروم وے میں پھنس گیا اور وین فوراً ہی دلدل میں پھنس گئی۔کوسٹ گارڈ کا کہنا تھا کہ بروم وے کا راستہ گاڑیوں کے لیے نہیں ہے یہاں سے صرف پیدل جانا چاہیے وہ بھی کسی گائیڈ کے ساتھ جس کو دلدل کا پتہ ہو۔ یہ انتہائی خطرناک علاقہ ہے اور وزارتِ دفاع کی ملکیت ہے اور یہاں صرف تب آیا جا سکتا ہے جب فائرنگ رینجز فعال نہ ہوں ۔

 

