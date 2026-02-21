صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
6 سیاروں کو آپ آسمان پر کب اور کیسے دیکھ سکتے ہیں

لاہور(نیٹ نیوز)اگر آپ دوربین کے بغیر کچھ سیارے آسان پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک نایاب اور منفرد خلائی نظارہ آپ کا منتظر ہے ۔فروری کے آخری ہفتے میں آپ 6 سیاروں کو آسمان پر دیکھ سکیں گے ۔

اس طرح نظارے کے لیے پلانیٹ پریڈ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور 6 سیارے رات کے وقت آسمان پر کچھ دنوں تک نظر آئیں گے ۔اس دوران آپ عطارد، مشتری، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون کو دیکھ سکیں گے اور نظام شمسی کا بس ایک سیارہ مریخ اس انوکھی پریڈ میں موجود نہیں ہوگا۔شمالی نصف کرے میں فروری کے آخری ہفتے میں سیاروں کی اس پریڈ کا بہترین نظارہ کیا جاسکے گا۔البتہ اس کے لیے ٹیلی سکوپ کی ضرورت ہوگی کیونکہ زیادہ تر سیارے اس وقت نظر آئیں گے جب سورج مکمل غروب نہیں ہوا ہوگا۔عطارد اور مشتری تو افق کے نیچے محض 30 سے 45 منٹ تک نظر آئیں گے ۔ 

 

