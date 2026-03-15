عام درد کش ادویات گردوں کو نقصان پہنچا سکتیں:تحقیق
لاہور(نیٹ نیوز)ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ عام درد کش ادویات کا استعمال گردوں کی کارکردگی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ادارہ کڈنی کیئر یو کے اور نیشنل فارمیسی ایسوسی ایشن کے مطابق لوگوں کو درد کے علاج کیلئے اینٹی انفلیمیٹری ادویات جیسے آئبوپروفین پر ضرورت سے زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ گردوں کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ جن افراد کو گردوں کی بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ، مثلاً شوگر کے مریض یا ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، انہیں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے ۔ نان اسٹرائیڈل اینٹی انفلیمیٹری ادویات جیسے آئبوپروفین، نیپروکسین اور ڈائیکلوفیناک بلڈ پریشر بڑھا سکتی ہیں اور گردوں کے اندر موجود خون کی نالیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ادویات میں جہاں شفا دینے کی طاقت ہوتی ہے ، وہیں یہ نقصان بھی پہنچاسکتی ہیں ۔