صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھنورے ایک ہفتے تک پانی میں زندہ رہ سکتے ہیں:تحقیق

  عجائب دنیا
اوٹاوا (نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ ملکہ بھنورے پانی کے اندر ایک ہفتے تک سانس لے سکتی ہے ۔

یہ حیران کن دریافت اکالوجسٹ سبرینا رونڈو کو حادثاتی طور پر اس وقت کی جب انہوں نے ایک ریفریجریٹر میں جمے برتن میں چار ملکاؤں کو دیکھا۔انہیں یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ چاروں ملکائیں زندہ تھیں۔یہ ملکائیں ‘ڈایاپاز’ کی کیفیت میں جس میں موسمِ سرما میں ہائبرنیشن جیسی حالت طاری ہوجاتی ہے ۔ جب برف پگھلتی ہے اور شدید بارش زمین کو پانی سے بھر دیتی ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھنورے ڈوب جاتے ہیں۔تاہم، سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ یہ مکھیاں سیلابی میدان میں ڈوب کر ایک ہفتے تک زندہ رہ سکتی ہیں۔یونیورسٹی آف اوٹاوا کے پروفیسر چارلس اینٹنی ڈاروے کا کہنا تھا کہ یہ تحقیق ان کی شریک مصنفہ سبرینا رونڈو کے ساتھ ایک بحث کی وجہ سے شروع ہوئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گجو متہ:مبینہ مقابلہ، 19 کروڑ ڈکیتی کا ملزم ہلاک، 3 فرار

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے، فونز، قیمتی اشیا سے محروم

کاہنہ :ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکر، موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق

سابقہ رنجش، باپ بیٹے کو قابو کر کے مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا

کم عمر بچی کی مزاحمت، مبینہ زیادتی کی کوشش ناکام بنا دی

کھلا پٹرول فروخت کرنے والے دکاندار کو گرفتار کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی
Dunya Bethak