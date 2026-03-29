صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسانی ہدایات نظرانداز کرنیوالے اے آئی ماڈلز میں اضافہ

  • عجائب دنیا
لندن(نیٹ نیوز)ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے اور دھوکا دہی کرنے والے مصنوعی ذہانت (AI) کے ایسے ماڈلز کی تعداد میں گزشتہ چھ ماہ کے دوران تیزی سے اضافہ ہوا ہے ۔

برطانیہ کے سرکاری فنڈ سے قائم اے آئی سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کی معاونت سے کی گئی تحقیق میں انکشاف ہوا کہ اے آئی چیٹ بوٹس اور ایجنٹس نے براہِ راست دی گئی ہدایات کو نظرانداز کیا، حفاظتی نظاموں کو چکمہ دیا اور انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر اے آئی سسٹمز کو بھی دھوکا دیا۔دی گارجئن کے ساتھ شیئر کی گئی اس رپورٹ میں تقریباً 700 حقیقی واقعات کی نشاندہی کی گئی، جبکہ اکتوبر سے مارچ کے درمیان غلط رویوں میں پانچ گنا اضافہ دیکھا گیا۔ بعض اے آئی ماڈلز نے بغیر اجازت ای میلز اور دیگر فائلیں بھی حذف کر دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

