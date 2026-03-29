غریبوں پر اربوں کا ٹیکس، حکمرانوں سے اپنا پروٹوکول ختم نہیں ہورہا : حافظ نعیم
کراچی تباہ ہوگیا، پی پی نے صرف کرپشن کی ،بااختیار لوکل گورنمنٹ قائم ،پٹرول پر لیوی ختم،تعلیمی ادارے کھولے جائیں ٹرمپ،یاہو شیطان کے پجاری،مسلم حکمرانوں کو کھل کر کہنا ہوگا ایران پر حملہ امریکہ ، اسرائیل کی دہشتگردی ،پریس کانفرنس
کراچی (سٹاف رپورٹر)حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ مسلم حکمرانوں کو کھل کر کہنا ہوگا کہ ایران پر حملہ امریکہ اور اسرائیل کی دہشت گردی ہے اور ضروری ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے میں ایران اور ترکی کو بھی شامل کیا جائے تاکہ امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت بنے ۔انہوں نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کو شیطانی گروہ قرار دیا اور کہا کہ امریکی اڈے خلیجی ممالک کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ایران پر حملہ کیا جائے۔
ایران سے تجارت فوری طور پر بحال ہونا چاہیے اور پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر کام شروع ہونا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے ہفتے کے روز ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی 18 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے اور کراچی کو تباہ وبرباد کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا لوٹ مار اور کرپشن کے علاوہ کوئی کام نہیں۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ کراچی میں بااختیار سٹی گورنمنٹ قائم کی جائے اور پورے پاکستان میں مقامی حکومتوں کا نظام لایا جائے۔
ریڈ لائن پروجیکٹ نے اہل کراچی کو مسلسل عذاب میں رکھا ہوا ہے ، جبکہ سندھ حکومت اس کی جگہ پر ڈیڑھ دو ہزار بڑی بسیں لا سکتی تھی۔ 4 ارب روپے میں کریم آباد انڈر پاس کے نام پر دوپتلی گلیاں بنادی گئیں۔ 43 ارب کے بجٹ کا سندھ سالڈ ویسٹ ادارہ مکمل ناکام ہوچکا ہے ، پورا شہر کچرا کنڈی بنا ہوا ہے ۔حافظ نعیم نے کہا کہ پاکستان میں پٹرول پر فی لیٹر 120 سے 125 روپے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے ، جس میں 105 روپے لیوی شامل ہے ، اور اس کا تعلق پٹرول کی قیمت سے نہیں۔ حکمرانوں سے اپنا پروٹوکول اور عیاشیاں ختم نہیں کی جارہی ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں تقریباً ڈھائی کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں، جن میں سے ایک کروڑ اگر روزانہ ایک لیٹر پٹرول خرچ کریں تو روزانہ 1.2 ارب روپے حکومت کو لیوی کی مد میں ملتے ہیں، جو سالانہ 432 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ٹیکسز الگ ہیں۔ملک میں گاڑیوں کی تعداد تقریباً 50 لاکھ ہے ، جس میں 40 لاکھ وہ گاڑیاں ہیں جو 1200 سی سی سے کم ہیں، اور اگر یہ اوسطاً 3 لیٹر پٹرول خرچ کریں تو حکومت کو تقریباً 600 ارب روپے ملتے ہیں۔ پچھلے دو سال میں حکومت نے 2600 ارب روپے پٹرولیم لیوی سے حاصل کیے ، جن میں سے کم از کم 1800 ارب روپے غریب اور متوسط طبقے نے ادا کیے جبکہ جاگیرداروں نے چند ارب روپے سے زیادہ ٹیکس نہیں دیا۔