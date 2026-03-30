چین کے انوکھے برج نے اہم اعزاز اپنے نام کرلیا

  عجائب دنیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں گزشتہ برسوں میں متعدد ایسے تعمیراتی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں جو دنگ کر دینے والے ہیں۔مگر ہوا جیانگ برج یا پل ایک ایسا منصوبہ ہے جسے انجینئرنگ کا ناممکن کارنامہ تصور کیا جاتا ہے ۔

اگر آپ کو بلندی پر گھبراہٹ ہوتی ہے تو اس پل سے گزرنا آسان نہیں کیونکہ اس سے گزرتے ہوئے سر چکرانے لگے گا۔یہ برج سطح زمین سے 625 میٹر بلندی پر واقع ہے اور ستمبر 2025 میں اسے دنیا کے بلند ترین برج کے طور پر کھولا گیا۔اب ٹائم میگزین نے اسے 2026 کے بہترین مقامات میں نمبرون پوزیشن پر رکھا ہے ۔ برج کا مقصد سفری وقت میں کمی لانا ہے ۔Guizhou چین کا پہاڑی صوبہ ہے جہاں ایک سے دوسری جگہ سفر کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے اور اسی مقصد کے لیے یہ نیا پل تعمیر کیا گیا۔اس پل کی بدولت جو فاصلہ پہلے 2 گھنٹوں میں طے ہوتا تھا، اب وہ ایک منٹ میں طے ہو جاتا ہے ۔ 

 

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

میرا بہن کیخلاف کیس سے کوئی تعلق نہیں:حمزہ علی عباسی

اپنی اصلاح کرنے چاہئے ،مشی خان کی دیدار پر تنقید

بچپن میں رومانوی فلمیں دیکھنے کی اجازت نہ تھی:عامر خان

آسکر ایوارڈز 2029میں بڑی تبدیلی کی تیاریاں

2008میں بھارتی فلم کیلئے شریا گھوشال سے گانا گوایا تھا:شجاع حیدر

لیاری والوں نے دھرندھر کی کمائی سے حصہ مانگ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سماجی زوال کیسے آ تا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اب چیخنا کس بات کا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کے امریکہ سے مذاق رات
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک مارکیٹ‘ برآمدات اور آئی ایم ایف کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نہیں جے شنکر! پاکستان تمہارا محسن ہے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک… (2)
نسیم احمد باجوہ
