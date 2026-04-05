دنیا کا سب سے تیز پودا جس کے آگے مرچ بھی پھیکی

  عجائب دنیا
دنیا کا سب سے تیز پودا جس کے آگے مرچ بھی پھیکی

لاہور(نیٹ نیوز)مرچ میں پایا جانئوالا کیمیکل کیپساسین اپنی تیزی کے لیے مشہور ہے، لیکن دنیا کا سب سے تیز قدرتی مرکب اس کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ طاقتور ہے۔

یہ مرکب ریسینیفیراٹاکسن ہے جو مراکش میں پائے جانیوالے پودے یوفوربیا ریسینیفیرا اور نائیجیریا کے یوفوربیا پوئسونیائی میں پایا جاتا ہے ۔گنیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی سب سے تیز مرچ پیپر ایکس ہے جس کی شدت 2.69 ملین اسکوویل یونٹس ہے ۔ خالص کیپساسین کی شدت 16 ملین اسکوویل یونٹس ہے، لیکن ریسینیفیراٹاکسن کی شدت 16 ارب اسکوویل یونٹس ہے، جو کیپساسین سے تقریباً 1000 گنا زیادہ ہے۔ یہ انسانی جسم میں درد کے اعصاب کو مستقل طور پر ختم کر سکتا ہے اور معمولی رابطہ بھی شدید کیمیائی جلن کا باعث بنتا ہے۔

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل جلد دنیا کی نمبر ون لیگ بنے گی محسن نقوی

کراچی کنگز میں شامل یو اے ای کے 2کھلاڑی وطن واپس روانہ

ثمر خان آرکٹک مہم مکمل کرنیوالی پہلی پاکستانی ایتھلیٹ بن گئیں

بیٹے کی کامیابی، سمیر منہاس کے باپ کی گراؤنڈ میں تصاویر بناتے ویڈیو وائرل

نیشنل سٹیڈیم ‘ پریکٹس سیشن کے دوران مقامی فیلڈر گیند گردن پر لگنے سے زخمی

لاہور قلندرز کا کینسر میں مبتلا بچے کی خواہش پوری کرنے کا اعلان

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اپنے آپ کا ٹرمپ بنانے والے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران کے ہاتھوں امریکہ کا جو ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرل ہاربر سے ہرمز تک … (3)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی ثالثی میں پاک افغان مذاکرات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان عالمی امن کا سفیر
محمد عبداللہ حمید گل
