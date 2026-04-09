صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی سے بہت عام جان لیوا مرض سے تحفظ کا انکشاف

  • عجائب دنیا
نیو یارک(نیٹ نیوز)کینسر ایسا جان لیوا مرض ہے جس سے موجودہ عہد میں ہر عمر کے افراد متاثر ہو رہے ہیں۔مگر اب ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شادی شدہ افراد میں کینسر سے متاثر ہونے کا خطرہ غیر شادی شدہ افراد کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔

امریکا کے میامی ملر سکول آف میڈیسن کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جو افراد شادی نہیں کرتے، ان میں کینسر کا خطرہ شادی شدہ افراد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ غیر شادی شدہ افراد میں کینسر کی لگ بھگ تمام اقسام سے متاثر ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے ۔تحقیق کے مطابق اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی سے کینسر شکار نہیں کرسکتا ۔محققین کے مطابق اگر آپ شادی شدہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کینسر کا خطرہ بڑھانے والے عناصر جیسے تمباکو نوشی، اضافی جسمانی وزن یا ناقص غذاؤں کے استعمال کے حوالے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

جنگ بندی،ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے ، پرچم اٹھا کر جشن

ایران میں فتح کا شور مگر چاروں طرف معاشی تباہی

ایران امریکا جنگ بندی حقیقی امید کی علامت :پوپ لیو

آگ لگا کر پانی کی بالٹی لانے والوں کی تعریف نہیں کرنی چاہیے :ہسپانوی وزیرِ اعظم

ایئر فیول قیمتیں معمول پر آنے میں کئی مہینے لگیں گے :آئی اے ٹی اے

ایران کو تمام نقصانات کا مکمل ہرجانہ ادا کرنا ہوگا:یو اے ای

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گگو منڈی سے تحصیل ہسپتال بوریوالہ تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بے اعتباری کا موسم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان زندہ باد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نوبیل انعام کا اصل حقدار۔ پاکستان
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران کا المیہ اور ہمارا زاویۂ نظر
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak