صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

14 سالہ بچے نے طیارے کا فعال انجن تیار کرلیا

  • عجائب دنیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)عام طور پر 14 سال کی عمر میں بچے زیادہ تر ویڈیو گیمز یا دیگر کھیلوں پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔مگر چین میں ایک 14 سالہ لڑکا چی جیانگ پنگ کوئی عام بچہ نہیں۔

طیاروں سے محبت کرنے والے اس بچے نے بہت کم عمری میں ہی ہوا بازی کے شعبے کی تعلیم خود حاصل کرنا شروع کر دی تھی اور اب اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک فعال ٹربو جیٹ انجن تیار کیا ہے ۔چی جیانگ پنگ سکول کے آغاز سے ہی کاغذی جہازوں کو دیکھ کر مسحور ہو جاتا تھا ۔اسے یہ تجسس تھا کہ آخر یہ کاغذی جہاز فضا میں تیرتا کیوں ہے اور پھر اس نے اپنے گھر میں ایسے کاغذی جہازوں کے لیے ایک تجرباتی لیبارٹری قائم کی، مگر یہ تو محض آغاز تھا۔والدین کے مطابق چی جیانگ پنگ نے ایک بار عزم کیا تھا کہ وہ روزانہ 3 گھنٹے ہوا بازی سے متعلق سائنسی کتابیں پڑھے گا اور تیسری جماعت میں اس نے خود کو ایرو ڈائنامکس اور دیگر چیزوں کی تعلیم دینا شروع کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

