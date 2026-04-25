چاند سے لائے گئے نمونوں میں دو نئی معدنیات دریافت

بیجنگ(نیٹ نیوز)چینی سائنسدانوں نے چاند سے لائے گئے نمونوں میں سے دو نئی معدنیات دریافت کر لی ہیں، جو خلائی تحقیق کے میدان میں ایک اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔

چین کے خلائی مشن چانگ او ۔5 کے ذریعے حاصل کیے گئے چاندی نمونوں پر تحقیق کے دوران یہ دریافت سامنے آئی۔ چین کے قومی خلائی ادارے چائنا نیشنل سپیس ایڈمنسٹریشن نے "سپیس ڈے آف چائنا 2026 "کی افتتاحی تقریب کے دوران ان نئی دریافتوں کا اعلان کیا، جو صوبہ سیچوان کے دارالحکومت چینگڈو میں منعقد ہوئی۔نئے دریافت ہونے والے معدنیات کو  magnesiochangesite-(Y(  اور  changesite-(Ce( کے نام دئیے گئے ہیں جن کی باقاعدہ منظوری بین الاقوامی معدنیات سے متعلق ایسوسی ایشن کے کمیشن برائینئی معدنیات، نام گذاری اور درجہ بندی نے دے دی ہے ۔ 

ساس کے رویوں کے پیچھے نفسیاتی جسمانی عوامل ہوتے ہیں:فضیلہ قاضی

شادی کیلئے تیار ہوں لیکن کوئی رشتہ نہیں ہے :میرا

بچوں کو اپنی مادری زبان ضرور سکھانی چاہئے :صبا حمید

بیٹی کی پرورش میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے :کاجول

عالیہ بھٹ کی اپنی بیٹی کے مستقبل سے متعلق رائے

دبئی کی برانڈڈ دنیا سے الجھن،سب کچھ بناوٹی:بشریٰ انصاری

’کلٹ‘ کی نفسیات
مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو
ستاروں پر کمند ڈالنے والے جوان
کپیسٹی چارجز؟
صحت کا شعبہ زبوں حالی کا شکار
اتمامِ حجت
