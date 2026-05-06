بغیر تلوے والے سینڈلز، قیمت جان کر ہوش اڑ جائیں
نیو یارک(نیٹ نیوز)دنیا کے معروف لگژری فیشن برانڈ شینیل نے اپنے ریزارٹ 2027 فیشن شو میں ایک ایسا منفرد اور غیر روایتی جوتا متعارف کرا دیا ہے ۔۔
جس نے فیشن حلقوں کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا صارفین کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیا۔اس شاندار شو میں ماڈلز نے ایسے ہیلز نما سینڈلز پہن کر ریمپ پر واک کی، جن میں پاؤں کا نچلا حصہ مکمل طور پر نمایاں تھا، جبکہ صرف ٹخنے کے گرد ایک باریک پٹی موجود تھی۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جوتے کا تصور تو موجود ہے ، مگر جوتا خود غائب ہو چکا ہو۔ ان غیر معمولی سینڈلز کی قیمت تقریباً 1500 امریکی ڈالر یعنی پاکستانی کرنسی میں لگ بھگ 4 لاکھ 18 ہزار روپے بتائی جا رہی ہے ، جس پر صارفین کی جانب سے ملا جلا ردعمل سامنے آیا۔ کچھ افراد نے اسے غیر ضروری اور ناقابلِ استعمال قرار دیا۔