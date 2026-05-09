صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین،بیروزگار نوجوان والدین کے فل ٹائم ملازم بننے لگے

  • عجائب دنیا
چین،بیروزگار نوجوان والدین کے فل ٹائم ملازم بننے لگے

بیجنگ(نیٹ نیوز)تصور کریں کہ آپ کو ملازمت نہیں مل رہی تو والدین ہی آپ کو اجرت پر 'کل وقتی بچوں یا فل ٹائم چلڈرن' کے طور پر بھرتی کرلیں۔ چین میں بیروز گار نوجوان والدین کے ملازمین بننے کو ترجیح دے رہے ہیں۔

چین میں فل ٹائم چلڈرن کی اصطلاح سے مراد والدین کا کل وقتی ملازم ہوتا ہے ۔ایسے نوجوانوں کو والدین کی جانب سے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے جو ایک سے 5 ہزار یوآن کے درمیان ہوتی ہے ، جس کا انحصار والدین کی پنشن یا آمدنی پر ہوتا ہے ۔تنخواہ کے بدلے میں یہ نوجوان والدین کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور مشکل کام جیسے موبائل ایپس چلانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ایسے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والدین کی نگہداشت کرنے کے ساتھ انہیں جذباتی سپورٹ فراہم کرتے ہیں اور یہ کام کسی ملازمت سے مختلف نہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ تنخواہوں کے حقدار ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مناواں :گھریلو نا چاقی پر بیوی قتل، سالی کو زخمی کر دیا

فیروزوالہ:جوتے بنانے والی فیکٹری میں دھماکا، 5 مزدور جھلس گئے

4ماہ: 1227ملزم گرفتار 20کروڑ کامال مسروقہ برآمد

مناواں میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین زخمی

رکشہ میں بزرگ شہری کو تشدد کا نشانہ بناتے سامان چھین لیا

اٹھارہ ہزاری:6 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak