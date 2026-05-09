کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی
برٹش کولمبیا (نیٹ نیوز)کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے رہائشی اس وقت حیرت زدہ رہ گئے جب رات کے وقت آسمان پر ایک عجیب و غریب روشن منظر نمودار ہوا۔
آہستہ آہستہ حرکت کرتی اس پراسرار روشنی نے کئی شہریوں کو خوفزدہ کر دیا، جبکہ سوشل میڈیا پر اسے یو ایف او سے لے کر خلائی مخلوق تک سے جوڑا جانے لگا۔یہ روشنی مختلف علاقوں میں سیکڑوں کلومیٹر تک دیکھی گئی اور دیکھنے والوں کے مطابق آسمان میں بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تاہم ماہرین فلکیات نے جلد ہی اس معمہ حل کر دیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ منظر دراصل سپیس ایکس کے فالکن 9 راکٹ لانچ کے بعد پیدا ہونے والا جیلی فش ایفیکٹ تھا۔ راکٹ کے دوسرے مرحلے سے خارج ہونے والا دھواں بلند فضا میں پھیل گیا، جس پر سورج کی روشنی پڑنے سے مخروطی روشن شکل بنی۔