صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی

  • عجائب دنیا
کینیڈا کے آسمان پر پراسرار روشنی نے کھلبلی مچادی

برٹش کولمبیا (نیٹ نیوز)کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کے رہائشی اس وقت حیرت زدہ رہ گئے جب رات کے وقت آسمان پر ایک عجیب و غریب روشن منظر نمودار ہوا۔

آہستہ آہستہ حرکت کرتی اس پراسرار روشنی نے کئی شہریوں کو خوفزدہ کر دیا، جبکہ سوشل میڈیا پر اسے یو ایف او سے لے کر خلائی مخلوق تک سے جوڑا جانے لگا۔یہ روشنی مختلف علاقوں میں سیکڑوں کلومیٹر تک دیکھی گئی اور دیکھنے والوں کے مطابق آسمان میں بکھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تاہم ماہرین فلکیات نے جلد ہی اس معمہ حل کر دیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ یہ منظر دراصل سپیس ایکس کے فالکن 9 راکٹ لانچ کے بعد پیدا ہونے والا جیلی فش ایفیکٹ تھا۔ راکٹ کے دوسرے مرحلے سے خارج ہونے والا دھواں بلند فضا میں پھیل گیا، جس پر سورج کی روشنی پڑنے سے مخروطی روشن شکل بنی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پٹرول مزید 14.92،ڈیزل15روپے مہنگا

آئی ایم ایف :پاکستان کیلئے 1ارب 20کڑور ڈالر قرض کی منظوری

امریکا ،ایران میں جھڑپیں،جنگ بندی کو دھچکا:اسرائیل ،لبنان کے درمیان سیز فائر بھی خطرے میں

لاہور ہائیکورٹ:خاتون کو مستقل نمبردار مقرر کرنے کا حکم

نوازشریف متحرک،آزاد کشمیر الیکشن مہم میں شرکت کا اعلان

امریکا ، ایران آبنائے ہرمز کی ٹینشن سے نکلنا چاہتے :نجم سیٹھی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak