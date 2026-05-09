صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شدید گرمی میں لال پیاز کیوں مفید سمجھی جاتی ہے

  • عجائب دنیا
شدید گرمی میں لال پیاز کیوں مفید سمجھی جاتی ہے

لاہور(نیٹ نیوز)موسمِ گرما کی شدت میں جہاں جسم کو پانی، نمکیات اور توانائی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے ، وہیں غذائی ماہرین لال پیاز کو ایک مفید معاون غذا قرار دے رہے ہیں۔

ماہرین کے مطابق لال پیاز میں اینٹی آکسیڈنٹس، فلیونوئیڈز، معدنیات اور مناسب مقدار میں پانی موجود ہوتا ہے ، جو جسم کو گرمی کے منفی اثرات، خاص طور پر لو لگنے کے خطرات سے بچانے میں مدد دے سکتا ہے ۔تحقیق کے مطابق لال پیاز جسم میں پانی کا توازن برقرار رکھنے ، ہاضمہ بہتر بنانے ، دورانِ خون کو متوازن رکھنے اور گرمی کے باعث ہونے والے دباؤ میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔غذائی ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ اسے سلاد، دہی، رائتے یا چٹنی کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے ، تاہم معدے کی حساسیت یا تیزابیت کے شکار افراد کو احتیاط برتنی چاہیے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak