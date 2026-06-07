صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایپل کا رواں برس یورپ میں پہلا ڈیویلپر سینٹر کھولنے کا فیصلہ

  • عجائب دنیا
ایپل کا رواں برس یورپ میں پہلا ڈیویلپر سینٹر کھولنے کا فیصلہ

لندن(نیٹ نیوز)ٹیکنالوجی کمپنی ایپل رواں برس کے آخر میں یورپ میں اپنا پہلا ڈیویلپر سینٹر کھولنے جا رہی ہے ۔کمپنی کی جانب سے یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا جا رہا ہے جب ایپل اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات کافی کشیدہ رہے ہیں۔

اگرچہ ایپل کا یورپ میں وجود کافی مضبوط ہے لیکن حالیہ عرصے میں کمپنی کا یورپی ریگولیٹرز کے ساتھ کئی معاملات پر تصادم ہوا ہو چکا ہے ۔ریگولیٹرز کا مؤقف ہے کہ ایپل نے اپنے پلیٹ فارمز پر حد سے زیادہ اختیار استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کمپنی کو یورپی صارفین کے لیے متعدد تبدیلیاں متعارف کرانا پڑیں۔یہ نیا ڈیویلپر سینٹر دنیا بھر میں موجود ایپل کے دیگر مراکز کی کڑی ہوگا، جن میں کیلیفورنیا کے کُوپرٹینو، بنگلورو، شنگھائی اور سنگاپور شامل ہیں۔ یورپ کا یہ پہلا مرکز جرمنی کے شہر برلن میں قائم کیا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غیرقانونی امیگریشن ،منشیات کیخلاف پاک روس معاہدے

ڈونلڈ ٹرمپ کی چیف آف سٹاف سوزی وائلز کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ

’’لبنان کو حقیقی دشمن سے بچائیں‘‘ ایران کا لبنانی صدر کو جواب

امریکا نے کویت کو 1.98 ارب ڈالر کے اسلحہ فروخت کی منظوری دیدی

27 لاکھ زندہ افراد کو’’مردہ ‘‘قرار دینے کاامریکی منصوبہ ،حکام کی تردید

پوپ لیو کا سپین دورہ، چرچ میں جنسی زیادتی کو ’’کھلا زخم‘‘ قرار دے دیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak