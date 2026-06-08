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ارجنٹینا،جولائی 9ایونیو دنیا کی سب سے چوڑی سڑک

  • عجائب دنیا
ارجنٹینا،جولائی 9ایونیو دنیا کی سب سے چوڑی سڑک

بیونس آئرس (نیٹ نیوز)ارجنٹینا کے دارالحکومت بیونس آئرس میں واقع جولائی 9 ایونیو دنیا کی سب سے چوڑی سڑک ہے جو نہ صرف اپنے سائز بلکہ تاریخ کی وجہ سے بھی جانی جاتی ہے ۔20 ویں صدی کے شروع میں بیونس آئرس کو جنوبی امریکا کا پیرس کہا جاتا تھا۔

اس حیثیت کو مضبوط بنانے کے لیے مقامی حکومت نے متعدد تعمیراتی پراجیکٹس پر کام شروع کیا تھا۔ ان میں سے ایک منصوبہ جولائی 9 ایونیو بھی تھا جو پیرس کے معروف شانزے الیزے ایونیو کی نقل تھا۔مگر بیونس آئرس کے شہری اس پر ہی نہیں رکے بلکہ وہ اس سڑک کو اتنی چوڑی اور متاثر کن بنانا چاہتے تھے کہ شہر کی حیثیت مستحکم ہوسکے ۔اس سڑک کی تعمیر کا آغاز 1937 میں ہوا اور متعدد مراحل میں اسے مکمل کیا گیا۔درحقیقت اس کی تعمیر لگ بھگ 50 سال میں مکمل ہوئی۔ سڑک 140 میٹر چوڑی اور 16 لینز پر مشتمل تھی۔

 

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