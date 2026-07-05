صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کاکروچ کے لیے ڈائیونگ سُوٹ تیار کرلیاگیا

  • عجائب دنیا
کاکروچ کے لیے ڈائیونگ سُوٹ تیار کرلیاگیا

لاہور(نیوز)سنگاپور کے سائنس دانوں نے ایک منفرد ڈائیونگ سوٹ تیار کیا ہے جس کی مدد سے مڈغاسکر ہسنگ کاکروچ تین گھنٹے تک پانی کے اندر سانس لے کر حرکت کر سکتا ہے ۔

 نان یانگ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی کے سکول آف مکینیکل اینڈ ایرو اسپیس انجینئرنگ کے پروفیسر ہیروتاکا ساتو اور ان کی ٹیم اس سے قبل ایسے کاکروچ تیار کر چکی ہے جنہیں ان کے حسی اعضا پر الیکٹروڈز نصب کرکے دور سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تاکہ انہیں آفات سے متاثرہ علاقوں میں زندہ افراد کی تلاش جیسے کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکے ۔تاہم، ان کاکروچز کی سب سے بڑی کمزوری پانی تھی کیونکہ وہ زیرِ آب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے تھے ۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے محققین نے تھری ڈی پرنٹنگ کے ذریعے ایک خصوصی ڈائیونگ سوٹ تیار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا، ایران مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں متوقع : سعودی میڈیا

امریکاچاہتا تو خامنہ ای کے جنازے میں ایرانی قیادت کو ختم کر سکتا تھا ،مگر ایسا نہیں کرینگے :ٹرمپ

توانائی و دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کریں:اسحاق ڈار

امریکا کی 250ویں سالگرہ،فضائی نمائش اور شاندار آتش بازی

سکیورٹی تحفظات،شہزادہ ہیری لندن دورے پر اہلیہ اور بچوں کے بغیر جائینگے

آبنائے ہرمز خطے سے باہر کی قوتوں کی فوجی طاقت کے مظاہرے کا میدان نہیں:ایران

آج کے کالمز

ایاز امیر
یہ کمزوری کا سبق پتا نہیں کہاں سے آیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گورا گورنر‘ ہندوستانی مجسٹریٹ
رؤف کلاسرا
کنور دلشاد
طاقتور آئینی منصب
کنور دلشاد
رشید صافی
مضبوط پاکستان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
العطش العطش
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان حکومت کا معاندانہ رویہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak