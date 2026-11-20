برازیل:جنگلات میں الگ تھلگ رہنے والے قبیلے کی ویڈیو
ساؤ پالو(نیٹ نیوز)برازیل کے ایمازون جنگلات میں کئی دہائیوں سے بیرونی دنیا سے الگ تھلگ زندگی گزارنے والے قبیلے کے افراد اچانک سامنے آگئے اور۔۔
خوراک کی درخواست کر دی۔ برازیل کی ریاست مارانیاؤ میں آوا قبیلے کے تقریباً 20 افراد ایک مقامی گاؤں کے قریب قائم سرکاری چوکی پر پہنچے ۔انسانی حقوق کی تنظیم سروائیول انٹرنیشنل کے مطابق یہ 50 سال سے زائد عرصے میں قبیلے کے ان افراد کا بیرونی دنیا سے پہلا دانستہ رابطہ تھا۔وائرل ویڈیو میں قبیلے کے افراد کو تیر کمان اٹھائے دیکھا جا سکتا ہے ، جو اشاروں سے خوراک مانگ رہے تھے ۔خوراک میں شکرقندی ملنے کے بعد وہ واپس جنگل میں چلے گئے ۔ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جنگلات کی غیر قانونی کٹائی اور بیرونی مداخلت کے باعث قبیلے کی بقا خطرے میں پڑ رہی ہے ۔
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