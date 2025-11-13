صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان خورشید ندیم عمران یعقوب خان سعود عثمانی مفتی منیب الرحمٰن
آج   کا   کالم
خورشید ندیم
تکبیر مسلسل
خورشید ندیم
"KNC" (space) message & send to 7575
تاریخ اشاعت     2025-11-13
الیکٹرانک کاپی
پرنٹ کریں
الیکٹرانک کاپی

سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما

احادیث کے عنوان سے اس امت کی علمی روایت میں جو کچھ محفوظ ہے‘ اس کے مطالعے کیلئے مسلمانوں نے ایک علم‘ علمِ حدیث تخلیق کیا۔ یہ اس لیے تھا کہ کوئی غیر مصدقہ بات نبیﷺ سے منسوب نہ ہو جائے۔ جس ہستی کا مقام یہ ہو کہ دین کے باب میں صرف اسی کا فرمایا مستند ہو‘ یہ احتیاط لازم تھی۔ روایات کی صحت کو جانچنے کیلئے انہیں دو حوالوں سے پرکھا گیا۔ ایک سند یعنی روایت اور دوسرا نفسِ مضمون یعنی درایت۔ روایت میں راویوں کی ثقاہت‘ فقاہت‘ تعداد اور بعض دوسرے پہلوئوں کو زیرِ بحث لایا جاتا ہے۔ عام قاری کیلئے صرف اتنی بات کفایت کرے گی کہ راویوں کی تعداد کے حوالے سے احادیث کی دو اقسام ہیں: خبرِ واحد اور خبرِ متواتر۔ احادیث کی کم وبیش تمام روایات اخبارِ آحاد ہیں۔ خبرِ واحد اس روایت کو کہتے ہیں جسے ایک‘ دو یا چند راوی بیان کریں۔ خبرِ متواتر وہ ہے جس کو روایت کرنے والوں کی تعداد‘ ہر دور میں اتنی ہو کہ ان کا کسی جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو۔ اخبارِ آحاد کے بارے میں فقہا وعلماکا مؤقف ہے کہ ان سے علمِ یقین نہیں ملتا‘ صرف علمِ ظن حاصل ہوتا ہے اور ظن سے عقیدہ وایمان ثابت نہیں ہوتا۔ اس کیلئے علمِ یقین ضروری ہے اور یہ تواتر سے ملتا ہے جو قرآن اور سنت میں پایا جاتا ہے۔
سنت کے باب میں جاوید غامدی صاحب کا مؤقف میں پہلے بیان کر چکا۔ اب دیکھیے خبرِ واحد کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں: ''حدیث کی حجت ہر اس شخص پر قائم ہو جاتی ہے جو اس کی صحت پر مطمئن ہو جانے کے بعد‘رسول اللہﷺ کے قول وفعل یا تقریر وتصویب کی حیثیت سے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس سے انحراف پھر اس کیلئے جائز نہیں رہتا بلکہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپﷺ کا کوئی حکم یا فیصلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے اس کے سامنے سرِ تسلیم خم کر دے‘‘ (میزان‘ ص: 15)۔
سنت اور حدیث کے باب میں‘ یہ مکتبِ فراہی کا مؤقف ہے۔ اب تک چار باتیں واضح ہو گئیں۔ ایک یہ کہ دین قرآن وسنت کا نام ہے۔ سنت مستقل بالذات احکام کا ماخذ ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن وسنت‘ دونوں اس امت کو تواتر کے ساتھ نسل درنسل منتقل ہوئے ہیں۔ اس لیے نبیﷺ سے ان کی نسبت کے بارے میں کوئی شک اور ابہام نہیں۔ یہ دونوں صحیح بخاری ومسلم کے مرتب ہونے سے پہلے بھی موجود تھے اور ان کی صحت کا انحصار کتبِ حدیث پر نہیں‘ تواتر پر ہے۔ تیسری بات یہ کہ احادیث یعنی اخبارِ آحاد سے چونکہ علمِ یقین نہیں حاصل ہوتا‘ اس لیے عقیدے کی بنیاد احادیث پر نہیں رکھی جا سکتی۔ اس بات کو جاوید صاحب نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ''رسول اللہﷺ کے قول وفعل اور تقریر وتصویب کے اخبارِ آحاد‘ جنہیں بالعموم 'حدیث‘ کہا جاتا ہے‘ ان سے دین میں کسی عقیدہ وعمل کا اضافہ نہیں ہوتا‘‘۔ چوتھی بات یہ کہ ایک صاحبِ علم تحقیق کے بعد‘ اگر اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ کسی روایت یعنی خبرِ واحد کی نسبت نبیﷺ سے ثابت ہے تو اس کیلئے اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم کی تحقیق ہے کہ نبیﷺ نے نماز میں رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفعِ یدین کیا تھا تو اس کیلئے اس پر عمل لازم ہے اور اگر کسی کا نتیجۂ تحقیق یہ ہے کہ نہیں کیا تھا تو اس پر عمل کرے۔
مکتبِ فراہی کے اکابر نے یہ مؤقف تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں صرف دو حوالوں پر اکتفا کروں گا۔ 'رسائل فی علوم القرآن‘ میں امام فراہی نے لکھا: ''نبیﷺ کا قول مستقل بالذات ہے‘ خواہ وہ کتاب اللہ سے مستنبط ہو یا مستنبط نہ ہو۔ یہ مسلمہ امر ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں‘‘۔ امام امین ا حسن اصلاحی نے لکھا ''سنت مثلِ قرآن ہے۔ سنت اپنے ثبوت میں بھی ہم پلہ قرآن ہے۔ اس لیے کہ قرآن امت کے قولی تواتر سے ثابت ہے اور سنت عملی تواتر سے۔ ہم دونوں کو مقدم و مؤخر نہیں کر سکتے اور کسی کو ادنیٰ واعلیٰ قرار نہیں دے سکتے۔ دونوں دین کے قیام کیلئے یکساں ضروری ہیں‘‘ (مبادی تدبرِ حدیث‘ ص: 35)۔
اپنے مؤقف کے بارے میں جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں اور آئمہ سلف کے مؤقف میں سرِمو کا اختلاف نہیں۔ ہمارے آئمہ ان موضوعات پر لکھ چکے۔ مثال کے طور پر امام شافعی نے اس پر بہت عالمانہ بحث کی ہوئی ہے۔ امام ابن حزم نے بھی اس پر لکھا ہے۔ امام شافعی نے جس علمی سطح پر اسے بیان کیا ہے‘ ایک اخباری کالم اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان کی رائے کا خلاصہ علامہ ابوزہرہ نے کر دیا ہے۔ آئمہ کے افکار وحالات پر ان کی کتب عالمِ اسلام میں بہت مقبول ہیں جو بہت سہل زبان میں لکھی گئی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: ''امام شافعی قرآن کے مرتبے میں جس سنت کو رکھتے ہیں‘ وہ مجموعہ سنت ہے۔ ہر وہ حدیث جو رسول اللہﷺ سے مروی ہے‘ خواہ وہ کسی طُرق سے ہو‘ قطعی الثبوت آیاتِ متواترہ کے مقابلے میں نہیں رکھی جا سکتیں۔ اگر احادیثِ آحاد اپنے اپنے مرتبے میں احادیثِ متواترہ اور مستفیضہ مشہورہ کے برابر نہیں ہیں تو وہ قطعی الثبوت آیاتِ قرآنی کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟‘‘۔ ابوزہرہ اس سے آگے بڑھ کر لکھتے ہیں: ''حنفیوں‘ شافعیوں‘ جمہور مالکیوں اور تمام معتزلہ اور خوارج کی رائے یہ ہے کہ خبرِ واحد علم کو واجب نہیں کرتی اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے‘‘۔
برصغیر کے جلیل القدر علما بھی اس باب میں یہی مؤقف رکھتے ہیں۔ میں یہاں صرف دو کا حوالہ دوں گا۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں: ''اسلا م کے ایک چھوٹے سے فرقے کے سوا‘ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ غالی ظاہریہ کے سوا کوئی اس کا قائل نہیں کہ عقائد کا ثبوت قرآن کے علاوہ کسی اور طور سے ہو سکتا ہے کیونکہ عقیدہ نام ہے یقین کا اور یقین کا ذریعہ صرف ایک ہے اور وہ وحی اور اس وحی کا تواتر ہے۔ اس لیے عقائد کا منبع صرف قرآن پاک اور احادیثِ متواترہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ حدیثِ متواترہ کا مطلق وجود نہیں یا ایک دو سے زیادہ نہیں۔ ایسی حالت میں عام احادیث عقائد کا منبع نہیں قرار پا سکتیں۔ عموماً احادیث روایت آحاد ہیں اور ان کا ایک حصہ مستفیض ہے‘ یعنی صحابہ کے بعد ان کے راویوں کی کثرت ہوئی ہے‘‘ (سیرت النبی)۔ دوسرے بڑے عالم مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی ہیں جنہوں نے اسی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اسی بات کو جاوید صاحب اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خبرِ واحد سے دین میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔
اس حوالے سے ایک خلطِ مبحث یوں پیدا کیا جاتا ہے کہ حدیث میں بعض جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ حدیث سے دین میں اضافے کی دلیل ہے۔ یہ محض فہم کا فرق ہے۔ جسے اضافہ کہا جا رہا ہے‘ جاوید صاحب کے نزدیک یہ تبیّن ہے۔ قرآن مجید کی تبین وشرح نبیﷺ کی ذمہ دار ی تھی۔ حلال وحرام یا دین کا کوئی اور حکم‘ اصلاً قرآن مجید یا سنت میں بیان ہو گیا۔ ان کی تفہیم میں کہیں ابہام پیدا ہونے کا امکان تھا تو آپﷺ نے اس کی شرح فرما دی‘ کوئی اضافہ نہیں کیا۔ تمام دین امت کو آپﷺ کی سند سے ملا۔ آپﷺ کی اس شان کو جاوید صاحب نے جن الفاظ میں واضح کیا ہے‘ وہ اس باب میں حرفِ آخر ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ''اس زمین پر قیامت تک کے لیے یہ حق صرف محمد رسول اللہﷺ کو حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو شریعت قرار دیں اور جب ان کی طرف سے کوئی چیز شریعت قرار پا جائے تو پھر صدیق و فاروق بھی اس میں کوئی تغیر وتبدل نہیں کر سکتے‘‘ (برہان‘ ص: 138)۔
ان تحریروں کی موجودگی میں‘ کیا اس رائے کے لیے کوئی گنجائش باقی ہے کہ مکتبِ فراہی کا مؤقف جمہور علما وفقہا سے مختلف اور 'اہلِ قرآن‘ کے مماثل ہے۔ تحریر کے اگلے حصے میں‘ ان شاء اللہ میں یہ بتاؤں گا کہ حدیث وسنت میں فرق بھی پہلی بار نہیں کیا گیا۔ مسلمان عورت کے اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور اتمامِ حجت کے بعد جہاد کے حکم پر بھی بات ہو گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

خورشید ندیم کے مزید کالمز

خورشید ندیم کے کالمز کی آرکائیو

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے دیگر کالمز

ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن
کالم آرکائیو