صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک قطر مضبوط اقتصادی تعلقات قائم کرنے کی اہمیت پر زور

  • کاروبار کی دنیا
پاک قطر مضبوط اقتصادی تعلقات قائم کرنے کی اہمیت پر زور

اسلام آباد(اے پی پی)اسلام آباد چیمبرکے صدر ناصر منصور قریشی نے پاکستان اور قطر کے مابین مضبوط اقتصادی تعلقات قائم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔

 جس میں دو طرفہ تجارت کو بڑھانے ، مشترکہ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور پائیدار تجارتی نمو کو فروغ دینے کے لئے نجی شعبے کے تعاون سے فائدہ اٹھانے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے دوحہ میں پاکستان قطر بزنس ایکسپو 2025 کے حالیہ کامیاب اختتام کے بعد اسلام آباد میں ایک خصوصی انٹرویو کے دوران کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ
Dunya Bethak