صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹ تک لایا جائے ،سیف الرحمان

  • کاروبار کی دنیا
پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹ تک لایا جائے ،سیف الرحمان

لاہور (اے پی پی) کوآرڈینٹر وفاقی ٹیکس محتسب سیف الرحمان نے کہا ہے کہ پالیسی ریٹ میں بتدریج کمی کر کے اسے سنگل ڈیجٹ تک لائے۔

 اتوار کو ایک بیان میں کوآرڈینٹر وفاقی ٹیکس محتسب سیف الرحمان نے کہا کہ پالیسی ریٹ کم کرنے سے بزنس، خاص طور پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو سستے قرضوں تک رسائی حاصل ہو سکے گی جس سے معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ سیف الرحمان نے کہا کہ موجودہ بلند شرح سود سرمایہ کاری کے لیے موافق نہیں کیونکہ پہلے سے ہی افراط زر اور معاشی چیلنجز سے نبرد آزما صنعتوں پر زیادہ مالی بوجھ پڑتا ہے ۔ کوآرڈینٹر وفاقی ٹیکس محتسب نے پالیسی سازوں پر زور دیا کہ وہ مقامی صنعتوں کی ترقی اور معاشی استحکام کو فروغ دینے کے لیے کاروبار دوست مالیاتی پالیسیاں متعارف کروائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak