صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین کو ڈینٹل مصنوعات کی برآمدات میں 4فیصد اضافہ

  • کاروبار کی دنیا
چین کو ڈینٹل مصنوعات کی برآمدات میں 4فیصد اضافہ

بیجنگ (این این آئی)رواں سال کی پہلی ششماہی کے دوران پاکستان کی چین کو ڈینٹل آلات اور اشیاء کی برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 4 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو20 لاکھ ڈالر کی سطح تک پہنچ گئیں۔

 چائنا اکنامک نیٹ کے مطابق چین کے جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ پاکستان سے مجموعی طور پر 2 لاکھ 5 ہزار 840 کلوگرام ڈینٹل سے متعلق آلات چین بھیجے گئے ، جن کی اوسط قیمت 0.47 امریکی ڈالر فی کلوگرام رہی۔ یہ اضافہ طبی شعبے میں بڑھتے ہوئے تجارتی رجحان کی عکاسی کرتا ہے ، جہاں پاکستان کی چین کو میڈیکل اور سرجیکل آلات کی مجموعی برآمدات 55 لاکھ 60 ہزار ڈالر تک پہنچ گئیں جبکہ ویٹرنری آلات کی برآمدات 32 لاکھ 40 ہزار ڈالر اور آنکھوں سے متعلق آلات (آپتھالومک ایکوئپمنٹ) کی برآمدات 1 لاکھ 55 ہزار 465 ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak