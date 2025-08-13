اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ، 100 انڈیکس بلند ترین سطح پر
کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز زبردست تیزی دیکھی گئی، اسٹاک مارکیٹ نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔
100 انڈیکس کا اگست کے ہر کاروباری دن ریکارڈ بنانے کا سلسلہ بھی برقرار ہے ، آج کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 998 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا، تاہم کاروبار کے اختتام پر بازار حصص کے 100 انڈیکس میں 75 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے بعد 100 انڈیکس ایک لاکھ 47 ہزار 5 پوائنٹس پر پہنچ کر بند ہوا۔پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ڈیڑھ لاکھ پوائنٹس کی جانب پیش قدمی ہوئی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس ایک لاکھ 47 ہزار 976 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بھی پہنچا۔اسٹاک مارکیٹ میں آج 69 کروڑ کے شیئرز کا کاروبار ہوا جس کی مالیت 44 ارب رہی۔واضح رہے کہ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس ایک لاکھ 46 ہزار 929 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔